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Светильник Прованс, бронза, 120 Вт - фото 1Светильник Прованс, бронза, 120 Вт - фото 2Светильник Прованс, бронза, 120 Вт - фото 3

Светильник Прованс, бронза, 120 Вт

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Характеристики товара

Описание

Коллекция Прованс, несомненно, понравится тем, кто устал от городской суеты и спешки, и спешит к любимой семье, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят провинциальность старины и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и преобразит обычную городскую квартиру Бра с двумя рожками из коллекции Прованс замечательно осветит помещения площадью до 6 квадратных метров. Такая модель украсит вашу спальню, гостиную, прихожую, и создаст в помещении ощущение комфорта. Поворотные плафоны светильника выполнены в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Основание из металла бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Материал изготовления и конструкция светильника избавит вас от лишних хлопот при уборке, так как, за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В бра используются лампочки потребляемой мощности 60 ватт, которые без труда вкручиваются в лампочки с цоколем Е14. Включение данной модели осуществляется с настенного выключателя.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность120 Вт
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь6 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки1000 кг

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