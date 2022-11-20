Характеристики товара
Описание
Коллекция Прованс, несомненно, понравится тем, кто устал от городской суеты и спешки, и спешит к любимой семье, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят провинциальность старины и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и преобразит обычную городскую квартиру Бра с двумя рожками из коллекции Прованс замечательно осветит помещения площадью до 6 квадратных метров. Такая модель украсит вашу спальню, гостиную, прихожую, и создаст в помещении ощущение комфорта. Поворотные плафоны светильника выполнены в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Основание из металла бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Материал изготовления и конструкция светильника избавит вас от лишних хлопот при уборке, так как, за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В бра используются лампочки потребляемой мощности 60 ватт, которые без труда вкручиваются в лампочки с цоколем Е14. Включение данной модели осуществляется с настенного выключателя.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность120 Вт
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь6 кв. м.
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки1000 кг