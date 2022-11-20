Товар в корзине. Перейти
Светильник Прованс, бронза, 180 Вт - фото 1Светильник Прованс, бронза, 180 Вт - фото 2

Светильник Прованс, бронза, 180 Вт

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник Прованс, белый, 180 Вт
Светильник Прованс, белый, 180 Вт
Следующий Светильник Терминатор, 50 Вт
Светильник Прованс, белый, 180 Вт

Характеристики товара

Описание

Трёх рожковый, настенно потолочный светильник из коллекции Прованс, в первую очередь понравится тем, кто устал от городской суеты и спешки, и торопится домой, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать и сохранить эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят элементы классической провинциальности и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и сможет преобразить обычную городскую квартиру. Конфигурация модели делает её особенно подходящей для вытянутых помещений площадью до 9-и квадратных метров, это может быть небольшая комната, кухня, прихожая. Поворотные плафоны светильника выполнены в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Основание из металла бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Материал изготовления и конструкция изделия избавит вас от лишних хлопот при уборке, так как, за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В люстре используются лампочки накаливания до 60 ватт, либо современные лампы на основе светодиодов без ограничения по мощности.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность180 Вт
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь9 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1417 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
9

Накладной светильник Lightstar Rullo Black

Настоящее фото товара Потолочный светильник Дубль White, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
5

Потолочный светильник Дубль White

Настоящее фото товара Трековый светильник Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Ринг

Люстра потолочная ПорталНастоящее фото товара Люстра потолочная Портал, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
11

Люстра потолочная Портал

Люстра потолочная светодиодная с пультом СтарлайтНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт

Люстра потолочная светодиодная с пультом ПаркерНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
14

Люстра потолочная светодиодная с пультом Паркер

Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
6

Люстра Broche 4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Broche 6, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена
15

Люстра Broche 6

В наличии 11 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Светодиодный спот V5041-4WL RightНастоящее фото товара Светодиодный спот V5041-4WL Right, произведённого компанией ChiedoCover
20 89041
34 990 ₽Оптовая цена
15

Светодиодный спот V5041-4WL Right

В наличии 4 шт.
Светодиодный спот V5044-2WL RightНастоящее фото товара Светодиодный спот V5044-2WL Right, произведённого компанией ChiedoCover
6 39047
11 990 ₽Оптовая цена
11

Светодиодный спот V5044-2WL Right

В наличии 25 шт.
Спот V2701-2C Source 2*GU10*50WНастоящее фото товара Спот V2701-2C Source 2*GU10*50W, произведённого компанией ChiedoCover
3 49051
6 990 ₽Оптовая цена
15

Спот V2701-2C Source 2*GU10*50W

В наличии 70 шт.
Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽Оптовая цена
11

Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40W

В наличии 53 шт.
Спот V3040-1W Origami 1*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3040-1W Origami 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
1 69044
2 990 ₽Оптовая цена
5

Спот V3040-1W Origami 1*E14*40W

В наличии 100 шт.
Спот V3041-2C Origami 2*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3041-2C Origami 2*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
2 99058
6 990 ₽Оптовая цена
10

Спот V3041-2C Origami 2*E14*40W

В наличии 85 шт.
Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье