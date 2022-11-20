Характеристики товара
Описание
Трёх рожковый, настенно потолочный светильник из коллекции Прованс, в первую очередь понравится тем, кто устал от городской суеты и спешки, и торопится домой, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать и сохранить эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят элементы классической провинциальности и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и сможет преобразить обычную городскую квартиру. Конфигурация модели делает её особенно подходящей для вытянутых помещений площадью до 9-и квадратных метров, это может быть небольшая комната, кухня, прихожая. Поворотные плафоны светильника выполнены в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Основание из металла бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Материал изготовления и конструкция изделия избавит вас от лишних хлопот при уборке, так как, за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В люстре используются лампочки накаливания до 60 ватт, либо современные лампы на основе светодиодов без ограничения по мощности.
Основные характеристики
- Длина560 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь9 кв. м.
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1417 кг