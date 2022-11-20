Характеристики товара
Описание
Коллекция Прованс придётся по вкусу тем, кто устал от суеты и спешки большого города и спешит домой, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят провинциальность старины и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и преобразит обычную городскую квартиру. Настенно потолочный светильник из коллекции Прованс прекрасно подходит для освещения площади до 3 квадратных метров. Такая модель украсит вашу спальню, гостиную, прихожую, и создаст в помещении ощущение комфорта. Поворотный плафон светильника выполнен в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Металлическое основание бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Вы избежите лишних хлопот при уборке так как за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В бра используются лампочка потребляемой мощности 60 ватт, которая без труда вкручивается лампочка со стандартным цоколем Е14. Включение данной модели осуществляется с настенного выключателя.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Длина110 мм
- Диаметр100 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь3 кв. м.
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки525 кг