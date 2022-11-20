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Светильник Прованс, бронза, 60 Вт - фото 1Светильник Прованс, бронза, 60 Вт - фото 2Светильник Прованс, бронза, 60 Вт - фото 3

Светильник Прованс, бронза, 60 Вт

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Характеристики товара

Описание

Коллекция Прованс придётся по вкусу тем, кто устал от суеты и спешки большого города и спешит домой, чтобы насладиться уютом домашней обстановки, располагающим к отдыху и покою. Создать эту самую душевную атмосферу во многом помогут вам светильники этой серии. В интерьере вашей квартиры они совместят провинциальность старины и элегантную роскошь. Коллекция подходит не только для загородных домов, но и преобразит обычную городскую квартиру. Настенно потолочный светильник из коллекции Прованс прекрасно подходит для освещения площади до 3 квадратных метров. Такая модель украсит вашу спальню, гостиную, прихожую, и создаст в помещении ощущение комфорта. Поворотный плафон светильника выполнен в форме конуса и изготовлены из матового стекла для мягкого рассеивания света. Металлическое основание бронзового цвета полностью гармонирует с декором и цветом плафона. Вы избежите лишних хлопот при уборке так как за светильником легко ухаживать и очищать от пыли. В бра используются лампочка потребляемой мощности 60 ватт, которая без труда вкручивается лампочка со стандартным цоколем Е14. Включение данной модели осуществляется с настенного выключателя.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Длина110 мм
  • Диаметр100 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь3 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки525 кг

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