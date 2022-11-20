Характеристики товара
Описание
Светильники серии «Ринг» обладают уникальным свойством – они одинаково хорошо смотрятся и на стенах, и на потолке. Этот момент достигается из-за идеальных пропорций конструкции и шарнирных механизмов, позволяющих направить плафон в любую сторону. Минималистичный дизайн в стиле «техно» и вариации цвета дают возможность применить коллекцию в любом современном интерьере. Серия очень насыщенная, поставляются модели на один, два и четыре рожка. Цвет покраски – белый. Данная цветовая гамма одна из самых универсальных, с лёгкостью привязывается к любому дизайну. Спот на один рожок освещает площадь до 2 квадратных метров. Учитывая яркость и универсальность конструкции, модель можно использовать даже в качестве основного источника света, особенно эффективны будут споты, если применять их в количествах. В комплект входят галогенные лампы GU10 на 50 ватт. Данные лампы предоставляются в комплекте в демонстрационных целях, гарантия на них не распространяется.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки90 мм
- Вес упаковки402 кг