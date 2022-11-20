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Светильник Ринг, белый, 50 Вт - фото 1Светильник Ринг, белый, 50 Вт - фото 2Светильник Ринг, белый, 50 Вт - фото 3

Светильник Ринг, белый, 50 Вт

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Светильники серии «Ринг» обладают уникальным свойством – они одинаково хорошо смотрятся и на стенах, и на потолке. Этот момент достигается из-за идеальных пропорций конструкции и шарнирных механизмов, позволяющих направить плафон в любую сторону. Минималистичный дизайн в стиле «техно» и вариации цвета дают возможность применить коллекцию в любом современном интерьере. Серия очень насыщенная, поставляются модели на один, два и четыре рожка. Цвет покраски – белый. Данная цветовая гамма одна из самых универсальных, с лёгкостью привязывается к любому дизайну. Спот на один рожок освещает площадь до 2 квадратных метров. Учитывая яркость и универсальность конструкции, модель можно использовать даже в качестве основного источника света, особенно эффективны будут споты, если применять их в количествах. В комплект входят галогенные лампы GU10 на 50 ватт. Данные лампы предоставляются в комплекте в демонстрационных целях, гарантия на них не распространяется.

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Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки90 мм
  • Вес упаковки402 кг

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