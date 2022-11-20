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Светильник Ромби

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, освещаемая площадь около 3,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота261 мм
  • Ширина192 мм
  • Глубина52 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток900 лм
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки0.43 кг

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