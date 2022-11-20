Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 16 Вт, световой поток 1300 Лм, освещаемая площадь около 5 м². Высота 19,5 см, ширина 18 см, глубина 6 см. Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Высота195 мм
- Ширина180 мм
- Глубина60 мм
- Материалметалл
- Мощность16 Вт
- Световой поток1300 лм
- Освещаемая площадь5 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм