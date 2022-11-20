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Светильник Сента

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 16 Вт, световой поток 1300 Лм, освещаемая площадь около 5 м². Высота 19,5 см, ширина 18 см, глубина 6 см. Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Ширина180 мм
  • Глубина60 мм
  • Материалметалл
  • Мощность16 Вт
  • Световой поток1300 лм
  • Освещаемая площадь5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм

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