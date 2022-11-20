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Светильник Сезар, белый, треугольный

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Светильник Сезар, коричневый, овальный

Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник белого цвета со светодиодным модулем-плафоном треугольной формы. Корпус светильника металлический. Мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, освещаемая площадь около 3,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Ширина160 мм
  • Высота211 мм
  • Глубина61 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток900 лм
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки160 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки230 мм
  • Вес упаковки0.37 кг

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