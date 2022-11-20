Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник со светодиодным модулем-плафоном овальной формы. Корпус светильника металлический. Мощность 12Вт, световой поток 900 Лм, освещаемая площадь около 3,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем
Основные характеристики
- Ширина155 мм
- Высота224 мм
- Глубина61 мм
- Материалметалл
- Мощность12 Вт
- Световой поток900 лм
- Освещаемая площадь3.5 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки230 мм
- Вес упаковки0.37 кг