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Светильник Сезар, коричневый, треугольный - фото 1Светильник Сезар, коричневый, треугольный - фото 2Светильник Сезар, коричневый, треугольный - фото 3

Светильник Сезар, коричневый, треугольный

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Светильник Сезар, белый, треугольный

Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник коричневого цвета со светодиодным модулем-плафоном треугольной формы. Корпус светильника металлический. Мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, освещаемая площадь около 3,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Ширина160 мм
  • Высота211 мм
  • Глубина61 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток900 лм
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки160 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки230 мм
  • Вес упаковки0.37 кг

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