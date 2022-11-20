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Светильник Томми, бронза

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Характеристики товара

Описание

Настенно-потолочный светильник Citilux Томми в современном стиле. Основание металлическое, круглой формы, цвет бронза. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с тонировкой оттенка шампань (золотистый). В светильнике 1 лампа Е14, форма колбы свеча, максимальная мощность для ламп накаливания 40 Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветбронза

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