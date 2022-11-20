Характеристики товара
Описание
Настенно-потолочный светильник Citilux Томми в современном стиле. Основание металлическое, круглой формы, цвет хром. Плафон стеклянный, в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. В светильнике 1 лампа Е14, форма колбы свеча, максимальная мощность для ламп накаливания 40 Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- Световой поток600 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь2.5 кв. м.
- Цветсеребряный