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Светильник Томми, матовый хром

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Светильник Томми, хром

Характеристики товара

Описание

Настенно-потолочный светильник Citilux Томми в современном стиле. Основание металлическое, круглой формы, цвет матовый хром. Плафон стеклянный, в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. В светильнике 1 лампа Е14, форма колбы свеча, максимальная мощность для ламп накаливания 40 Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветсеребряный

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