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Светильник Транай, белый

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12 Вт, световой поток 1100 Лм, освещаемая площадь около 4,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота247 мм
  • Ширина202 мм
  • Глубина52 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток1100 лм
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки0.43 кг

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