Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник коричневого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в формы кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12 Вт, световой поток 1100 Лм, освещаемая площадь около 4,5 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем..
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина200 мм
- Глубина60 мм
- Материалметалл
- Мощность12 Вт
- Световой поток1100 лм
- Освещаемая площадь4.5 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки0.43 кг