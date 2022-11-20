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Светильник в стиле лофт «Бочка» - фото 1Светильник в стиле лофт «Бочка» - фото 2

Светильник в стиле лофт «Бочка»

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Характеристики товара

Описание

Подвесной потолочный светильник изготовлен из верха 200-литровой металлической бочки, диаметр 58см, высота 32см. Светильник поставляется со шнуром и стальной проволокой для подвески светильника к потолку.

Лампочка в комплект не входит. Цвета разные. Также можно заказать свой цвет.

Светильник идеально подойдет для больших помещений: кафе, выставочных залов, домов с высокими потолками и широкими пространствами. Прочная стальная проволока надежно удерживает такой тяжелый торшер. Цоколь под лампу Е27 позволит использовать лампы любой мощности.

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Диаметр580 мм
  • Вес4 кг
  • Количество ламп1
  • ЦокольЕ27
  • Количество мест1

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