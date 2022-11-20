Характеристики товара
Описание
Подвесной потолочный светильник изготовлен из верха 200-литровой металлической бочки, диаметр 58см, высота 32см. Светильник поставляется со шнуром и стальной проволокой для подвески светильника к потолку.
Лампочка в комплект не входит. Цвета разные. Также можно заказать свой цвет.
Светильник идеально подойдет для больших помещений: кафе, выставочных залов, домов с высокими потолками и широкими пространствами. Прочная стальная проволока надежно удерживает такой тяжелый торшер. Цоколь под лампу Е27 позволит использовать лампы любой мощности.
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Диаметр580 мм
- Вес4 кг
- Количество ламп1
- ЦокольЕ27
- Количество мест1