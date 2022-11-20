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Светильник в стиле лофт «Крафт» - фото 1Светильник в стиле лофт «Крафт» - фото 2

Светильник в стиле лофт «Крафт»

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Характеристики товара

Описание

Подвесной потолочный светильник в стиле амбарный лофт. Сделан из гофрированного листа, специально состаренного, и металлической ячейки 30х30 мм. Диаметр 44 см, высота 22 см. Светильник поставляется со шнуром и стальной проволокой для подвески светильника к потолку. Лампочка в комплект не входит. Цвета разные. Также можно заказать свой цвет.

Данный светильник сделан из гофрированного металлического листа и металлической ячейки. Идеально подойдет для больших помещений: кафе, выставочных залов, домов с высокими потолками и широкими пространствами. Вы можете легко укоротить провод светильника и подвесить его повыше к потолку.

Также можно заказать вариант светильника с любыми параметрами. Прочная стальная проволока надежно удерживает такой тяжелый торшер.

Цоколь под лампу Е27 позволит использовать лампы любой мощности.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр440 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • ЦокольЕ27
  • Количество мест1

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