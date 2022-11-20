Характеристики товара
Описание
Подвесной потолочный светильник в стиле амбарный лофт. Сделан из гофрированного листа, специально состаренного, и металлической ячейки 30х30 мм. Диаметр 44 см, высота 22 см. Светильник поставляется со шнуром и стальной проволокой для подвески светильника к потолку. Лампочка в комплект не входит. Цвета разные. Также можно заказать свой цвет.
Данный светильник сделан из гофрированного металлического листа и металлической ячейки. Идеально подойдет для больших помещений: кафе, выставочных залов, домов с высокими потолками и широкими пространствами. Вы можете легко укоротить провод светильника и подвесить его повыше к потолку.
Также можно заказать вариант светильника с любыми параметрами. Прочная стальная проволока надежно удерживает такой тяжелый торшер.
Цоколь под лампу Е27 позволит использовать лампы любой мощности.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр440 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- ЦокольЕ27
- Количество мест1