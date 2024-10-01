Характеристики товара
Описание
Стеклянный подвесной светильник “Вайолет” – это стильное освещение, которое сделает ваш интерьер еще более привлекательным. Он имеет классическую форму колокола, которая никогда не выходит из моды. Одним из основных материалов, использованным для создания этого светильника, является прочное куполообразное стекло. Оно прекрасно рассеивает свет, создавая мягкую и уютную атмосферу в помещении. Благодаря этому светильнику “Вайолет” подойдет для любой комнаты – от гостиной до спальни или обеденной зоны. Канделябры и рукава, на которые можно установить до четырёх ламп, отделаны теплой золотой поталью, что добавляет изысканности и роскоши этому светильнику. Этот светильник позволит вам создать уютную и теплую атмосферу в доме, а его элегантный дизайн станет настоящим украшением вашего интерьера!
Размер: 50 см. х Ø 40 см.
Длина цепи: 150 см.
Длина провода: 170 см.
Количество ламп: 4 шт.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Общая мощность: 160 Вт.
Степень защиты: IP20.
Чаша потолочная: 15 см. х Ø 11 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр400 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп4
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
- Длина цепи1500 мм
- Цветзолотой