Характеристики товара
Описание
Настенно-потолочные светильники серии Винон, благодаря своей лаконичности и стильному дизайну смогут стать удачным решением при выборе дополнительного освещения для многих помещений в квартире или частном доме. Модели выполнены в нежном белом цвете с элементами золотистой патины, и гармонично впишутся не только в модерновые интерьеры, но и в помещения, оформленные в классическом стиле или в стиле прованс. Поворотная конструкция плафонов поможет направить свет в нужном направлении, что даёт возможность монтировать конструкции, как на потолок, так и на стену, в качестве бра для чтения, подсветки зеркал или картин. При создании светильников серии Винон используются качественные и надежные материалы. Изделия выполнены из первоклассной нержавеющей стали, с гальваническим покрытием, благодаря чему защищены от коррозии, и не боятся влажной уборки.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность100 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь5 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки938 кг