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Светильник Винон, белый, 100 Вт - фото 1Светильник Винон, белый, 100 Вт - фото 2

Светильник Винон, белый, 100 Вт

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Характеристики товара

Описание

Настенно-потолочные светильники серии Винон, благодаря своей лаконичности и стильному дизайну смогут стать удачным решением при выборе дополнительного освещения для многих помещений в квартире или частном доме. Модели выполнены в нежном белом цвете с элементами золотистой патины, и гармонично впишутся не только в модерновые интерьеры, но и в помещения, оформленные в классическом стиле или в стиле прованс. Поворотная конструкция плафонов поможет направить свет в нужном направлении, что даёт возможность монтировать конструкции, как на потолок, так и на стену, в качестве бра для чтения, подсветки зеркал или картин. При создании светильников серии Винон используются качественные и надежные материалы. Изделия выполнены из первоклассной нержавеющей стали, с гальваническим покрытием, благодаря чему защищены от коррозии, и не боятся влажной уборки.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность100 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки938 кг

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