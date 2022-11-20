Характеристики товара
Описание
Настенно–потолочный светильник Винон является превосходным решением для освещения помещений небольшой площади, оформленных в классическом стиле, либо в стиле прованс. При этом будет отличной подсветкой для зеркал и других предметов интерьера, требующих дополнительного источника света. Все модели коллекции изготовлены из прочного металла с гальваническим покрытием нежного, кремового цвета с добавлением патины и декорированы изысканным рисунком на плафонах. Изделия отличается изящным видом, компактностью, а главное высоким качеством, следовательно, продолжительным сроком эксплуатации. Надёжный поворотный механизм плафона с лёгкостью позволяет менять направление светового потока.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Длина80 мм
- Глубина120 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки420 кг