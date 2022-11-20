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Светильник Винон, белый, 50 Вт - фото 1Светильник Винон, белый, 50 Вт - фото 2

Светильник Винон, белый, 50 Вт

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенно–потолочный светильник Винон является превосходным решением для освещения помещений небольшой площади, оформленных в классическом стиле, либо в стиле прованс. При этом будет отличной подсветкой для зеркал и других предметов интерьера, требующих дополнительного источника света. Все модели коллекции изготовлены из прочного металла с гальваническим покрытием нежного, кремового цвета с добавлением патины и декорированы изысканным рисунком на плафонах. Изделия отличается изящным видом, компактностью, а главное высоким качеством, следовательно, продолжительным сроком эксплуатации. Надёжный поворотный механизм плафона с лёгкостью позволяет менять направление светового потока.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Длина80 мм
  • Глубина120 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки420 кг

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