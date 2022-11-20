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Светильник Винон, бронза, 100 Вт - фото 1Светильник Винон, бронза, 100 Вт - фото 2

Светильник Винон, бронза, 100 Вт

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Светильник Винон – это максимально эргономичный световой прибор с двумя поворотными спотами на металлическом основании. При удачном расположении модель станет отличным дополнением, как для современных, так и для классических интерьеров. Комбинация аккуратных металлических элементов бронзового цвета и компактность подчёркивают дизайнерскую мысль, тогда как резной искусный декор аккуратно выполненных плафонов без труда вольётся в античную обстановку спальни, гостиной, или прихожей комнаты. Надежнейший механизм, которым оснащён светильник, даёт возможность поворачивать споты в любые стороны, с помощью чего можно не только подсветить необходимый участок помещения, но и создать интересные визуальные узоры и эффекты на потолке и стенах, при использовании прозрачных галогенных ламп, которые идут в комплекте с прибором. Конструкция изготовлена из высококачественного, металла, который отличается прочностью, экологичностью, и устойчив к воздействиям внешней среды.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность100 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь5 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки900 кг

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