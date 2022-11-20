Характеристики товара
Описание
Светильник Винон – это максимально эргономичный световой прибор с двумя поворотными спотами на металлическом основании. При удачном расположении модель станет отличным дополнением, как для современных, так и для классических интерьеров. Комбинация аккуратных металлических элементов бронзового цвета и компактность подчёркивают дизайнерскую мысль, тогда как резной искусный декор аккуратно выполненных плафонов без труда вольётся в античную обстановку спальни, гостиной, или прихожей комнаты. Надежнейший механизм, которым оснащён светильник, даёт возможность поворачивать споты в любые стороны, с помощью чего можно не только подсветить необходимый участок помещения, но и создать интересные визуальные узоры и эффекты на потолке и стенах, при использовании прозрачных галогенных ламп, которые идут в комплекте с прибором. Конструкция изготовлена из высококачественного, металла, который отличается прочностью, экологичностью, и устойчив к воздействиям внешней среды.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность100 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь5 кв. м.
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки900 кг