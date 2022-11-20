Характеристики товара
Описание
Настенно–потолочный светильник из коллекции Винон, классического стиля, является отличным решением для освещения помещений небольшой площади, а также для подсветки зеркал и других предметов домашней обстановки, требующих дополнительного источника света. Модель изготовлена из прочного металла с декоративным гальваническим покрытием бронзового цвета, отличается изящным видом, компактностью, высокой прочностью и, следовательно, продолжительным сроком эксплуатации. Поворотный механизм плафона очень надёжный и с лёгкостью позволяет менять направление подачи света в нужном направлении. Также большим плюсом конструкции является её универсальность, подобные изделия легко монтируются как на стены, так и на потолки помещений.
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Глубина120 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки420 кг