Товар в корзине. Перейти
Светильник Винон, бронза, 50 Вт - фото 1Светильник Винон, бронза, 50 Вт - фото 2

Светильник Винон, бронза, 50 Вт

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник Прованс, бронза, 60 Вт
Светильник Прованс, бронза, 60 Вт
Следующий Светильник Винон, коричневый, 50 Вт
Светильник Прованс, бронза, 60 Вт

Характеристики товара

Описание

Настенно–потолочный светильник из коллекции Винон, классического стиля, является отличным решением для освещения помещений небольшой площади, а также для подсветки зеркал и других предметов домашней обстановки, требующих дополнительного источника света. Модель изготовлена из прочного металла с декоративным гальваническим покрытием бронзового цвета, отличается изящным видом, компактностью, высокой прочностью и, следовательно, продолжительным сроком эксплуатации. Поворотный механизм плафона очень надёжный и с лёгкостью позволяет менять направление подачи света в нужном направлении. Также большим плюсом конструкции является её универсальность, подобные изделия легко монтируются как на стены, так и на потолки помещений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Глубина120 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки420 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
от8 710
Оптовая цена
11

Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Дункан, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
12

Спот (поворотный) Дункан

Спот V2703-3C Source 3*GU10*50WНастоящее фото товара Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
13

Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W

Спот V2704-4C Source 4*GU10*50WНастоящее фото товара Спот V2704-4C Source 4*GU10*50W, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
7

Спот V2704-4C Source 4*GU10*50W

В наличии 69 шт.
Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽Оптовая цена
11

Спот V3033-4C Katrin 4*E14*40W

В наличии 53 шт.
Спот V3042-4C Origami 4*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3042-4C Origami 4*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 19035
10 990 ₽Оптовая цена
8

Спот V3042-4C Origami 4*E14*40W

В наличии 100 шт.
Спот V5030-4C DavidНастоящее фото товара Спот V5030-4C David, произведённого компанией ChiedoCover
14 19046
25 990 ₽Оптовая цена
15

Спот V5030-4C David

В наличии 26 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден