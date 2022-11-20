Характеристики товара
Описание
Уютный и безмятежный стиль, в котором выполнены светильники серии Винон как нельзя лучше подходит для создания спокойной атмосферы в квартире или загородном доме. Двухрожковая модель цвета античной бронзы с элементами патины прекрасно впишется в небольшую кухню, и гармонично дополнит гостиную или уютную спальную комнату. Учитывая универсальное, настенно-потолочное крепление, изделия легко монтируются, и могут служить, как основным источником света для прихожих и коридоров, так и в качестве подсветки зеркал, картин и других предметов вашего интерьера, требующих дополнительного источника света. Все изделия линейки Винон изготовлены из высококачественного металла, что гарантирует максимальную надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность100 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь5 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки900 кг