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Светильник Винон, коричневый, 100 Вт - фото 1Светильник Винон, коричневый, 100 Вт - фото 2

Светильник Винон, коричневый, 100 Вт

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уютный и безмятежный стиль, в котором выполнены светильники серии Винон как нельзя лучше подходит для создания спокойной атмосферы в квартире или загородном доме. Двухрожковая модель цвета античной бронзы с элементами патины прекрасно впишется в небольшую кухню, и гармонично дополнит гостиную или уютную спальную комнату. Учитывая универсальное, настенно-потолочное крепление, изделия легко монтируются, и могут служить, как основным источником света для прихожих и коридоров, так и в качестве подсветки зеркал, картин и других предметов вашего интерьера, требующих дополнительного источника света. Все изделия линейки Винон изготовлены из высококачественного металла, что гарантирует максимальную надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность100 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь5 кв. м.
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки900 кг

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