Характеристики товара
Описание
Светильники серии Винон как нельзя лучше подходят для создания спокойной и комфортной атмосферы в доме. В окружении этих светильников и их выразительных деталей можно наконец-то успокоиться и расслабиться после энергичного ритма мегаполиса. Кроме того подобный стиль коллекции прекрасно сочетается с габаритами наших квартир, ведь он изначально рассчитан именно на компактное пространство. Поэтому любая позиция из коллекции станет прекрасной дополнительной подсветкой для кухни, прихожей и гармонично дополнит небольшую уютную спальню. Если вы оказались перед нелёгким выбором, какую из ваших комнат превратить в райский уголок и наполнить ее безмятежным уютом то, то обязательно обратите внимание на модели коллекции Винон.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Длина80 мм
- Глубина120 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки420 кг