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Светильник Винон, коричневый, 50 Вт - фото 1Светильник Винон, коричневый, 50 Вт - фото 2

Светильник Винон, коричневый, 50 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильники серии Винон как нельзя лучше подходят для создания спокойной и комфортной атмосферы в доме. В окружении этих светильников и их выразительных деталей можно наконец-то успокоиться и расслабиться после энергичного ритма мегаполиса. Кроме того подобный стиль коллекции прекрасно сочетается с габаритами наших квартир, ведь он изначально рассчитан именно на компактное пространство. Поэтому любая позиция из коллекции станет прекрасной дополнительной подсветкой для кухни, прихожей и гармонично дополнит небольшую уютную спальню. Если вы оказались перед нелёгким выбором, какую из ваших комнат превратить в райский уголок и наполнить ее безмятежным уютом то, то обязательно обратите внимание на модели коллекции Винон.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Длина80 мм
  • Глубина120 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки420 кг

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