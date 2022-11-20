Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл

4.7
3 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м
Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м
Следующий Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м
Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м

Характеристики товара

Описание

Зимние праздники - это пора нарядных елок, ярких бенгальских огней и уютных семейных вечеров. Волшебную новогоднюю атмосферу гармонично дополнит гирлянда Снежинки Кристалл. Она засияет нежным белым светом, струящимся сквозь прозрачные лучи, и перенесет вас в волшебную пору детства, где сбываются мечты и творятся чудеса. Украсьте LED гирляндой карниз, окно или дверной проем - в любом месте сияние снежинок подарит хорошее настроение и уют

Характеристики:

Длина: 1.6 м + 5 м подводка, прозрачный провод ПВХ.
Высота отростков: 40, 50 см.
Количество снежинок: 5 шт.
Размер снежинки: 20 см.
Расстояние между снежинками: 40 см.
Подсветка: 40 холодных белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Материал: акрил.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице

Вес: 0.88 кг
Длина упаковки: 0.26 м.
Ширина упаковки: 0.22 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0054 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Канзас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Кресло Канзас

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от10 7909
11 790 ₽Оптовая цена
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Кресло SlopeНастоящее фото товара Кресло Slope, произведённого компанией ChiedoCover
от54 932
Оптовая цена
13

Кресло Slope

Кресло Ессей 224Настоящее фото товара Кресло Ессей 224, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
7

Кресло Ессей 224

Кресло ALEX, пудровыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
13

Кресло ALEX, пудровый

Кресло ARCHIE, горчичныйНастоящее фото товара Кресло ARCHIE, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
15

Кресло ARCHIE, горчичный

В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Кресло Drift Full M, экокожа черная

Другие товары из раздела гирлянды

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м

Настоящее фото товара Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
8

Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые