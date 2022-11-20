Зимние праздники - это пора нарядных елок, ярких бенгальских огней и уютных семейных вечеров. Волшебную новогоднюю атмосферу гармонично дополнит гирлянда Снежинки Кристалл. Она засияет нежным белым светом, струящимся сквозь прозрачные лучи, и перенесет вас в волшебную пору детства, где сбываются мечты и творятся чудеса. Украсьте LED гирляндой карниз, окно или дверной проем - в любом месте сияние снежинок подарит хорошее настроение и уют
Характеристики:
Длина: 1.6 м + 5 м подводка, прозрачный провод ПВХ.
Высота отростков: 40, 50 см.
Количество снежинок: 5 шт.
Размер снежинки: 20 см.
Расстояние между снежинками: 40 см.
Подсветка: 40 холодных белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Материал: акрил.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице
Вес: 0.88 кг
Длина упаковки: 0.26 м.
Ширина упаковки: 0.22 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0054 м3
Кресло Канзас
Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло Slope
Кресло Ессей 224
Кресло ALEX, пудровый
Кресло ARCHIE, горчичный
Кресло Drift Full M, экокожа черная
Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м
Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые