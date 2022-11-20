Чудесная светодиодная фигура белого мишки - это интересный и небанальный вариант праздничного оформления дома. Только посмотрите на медведя Альрика и представьте, как здорово он впишется в интерьер и дополнит новогодний декор! Такой милый, добрый и дружелюбный - он легко покорит сердца детей и взрослых. Тем более, что ждать вместе с вами приближения торжества Альрик сможет не только под елочкой, но и у подножия камина, и даже на веранде или заднем дворе! Волшебным зимним вечером погасите свет, включите подсветку медвежонка и наслаждайтесь сказочной атмосферой, воцарившейся в доме!
Характеристики:
Размер: 59*35*27.5 см.
Материал: файбергласс (стекловолокно).
Подсветка: 8 холодных белых LED .
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Подводка: 5 м.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 4.95 кг
Длина упаковки: 0.7 м.
Ширина упаковки: 0.39 м.
Высота упаковки: 0.45 м.
Объем упаковки: 0.1231 м3
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