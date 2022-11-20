Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

4.6
10 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Следующий Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см
Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см

Характеристики товара

Описание

Чудесная светодиодная фигура белого мишки - это интересный и небанальный вариант праздничного оформления дома. Только посмотрите на медведя Альрика и представьте, как здорово он впишется в интерьер и дополнит новогодний декор! Такой милый, добрый и дружелюбный - он легко покорит сердца детей и взрослых. Тем более, что ждать вместе с вами приближения торжества Альрик сможет не только под елочкой, но и у подножия камина, и даже на веранде или заднем дворе! Волшебным зимним вечером погасите свет, включите подсветку медвежонка и наслаждайтесь сказочной атмосферой, воцарившейся в доме!

Характеристики:

Размер: 59*35*27.5 см.
Материал: файбергласс (стекловолокно).
Подсветка: 8 холодных белых LED .
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Подводка: 5 м.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 4.95 кг
Длина упаковки: 0.7 м.
Ширина упаковки: 0.39 м.
Высота упаковки: 0.45 м.
Объем упаковки: 0.1231 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Вес4.95 кг
  • Размер59*35*27.5 см
  • Материалфайбергласс (стекловолокно)

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
9

Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада

Настоящее фото товара Стойка осока Ларди, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
8

Стойка осока Ларди

Стойка композиция анемон Уоррен осеньНастоящее фото товара Стойка композиция анемон Уоррен осень, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стойка композиция анемон Уоррен осень

Фитостойка Купер антуриум ТалеНастоящее фото товара Фитостойка Купер антуриум Тале, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
11

Фитостойка Купер антуриум Тале

Фитостойка Порто суккулентыНастоящее фото товара Фитостойка Порто суккуленты, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
14

Фитостойка Порто суккуленты

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цветНастоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
15

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

Фитостойка Порто гортензияНастоящее фото товара Фитостойка Порто гортензия, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена
5

Фитостойка Порто гортензия

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
11

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
5

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп

Настоящее фото товара Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена
5

Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка

Настоящее фото товара Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
12

Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44Настоящее фото товара Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
7

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейкахНастоящее фото товара Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
13

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

Настоящее фото товара Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
8

Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%Настоящее фото товара Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
6

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см