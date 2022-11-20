Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

11 оценок

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Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

4.8
28 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

В офисе Санты переполох – пришла новость о том, что люди почти перестали верить в новогодние чудеса. Команда северного волшебника должна срочно найти способ помочь человечеству восстановить веру в чудо. Эльфы уверены, что светящаяся фигурка Санты сможет вдохнуть атмосферу волшебства в каждый дом. Осталось только сделать много-много сверкающих копий Клауса и зажечь на них чудесные огоньки. Помощники Санты справились быстро – фигурки уже готовы и ждут момента, когда смогут озарить дома нежным и ласковым светом

Характеристики:

Размер: 88*34 см.
Материал: акрил.
Подсветка: 180 холодных белых LED ламп.
Работает в режиме мерцания.
Подводка: 5 м.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 8.8 кг
Длина упаковки: 0.72 м.
Ширина упаковки: 0.4 м.
Высота упаковки: 0.99 м.
Объем упаковки: 0.2884 м3

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Вес8.8 кг
  • Размер88*34 см
  • Материалакрил

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