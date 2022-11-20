Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 м

5 оценок

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Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 м

4.2
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Led гирлянда - бахрома Shining Stars создана для праздничной иллюминации интерьеров. Ее можно растянуть на окне или стене, тем самым создав в пространстве эффект парящих в темноте звезд. В повседневной жизни и на любом празднике теплое белое свечение звездочек будет радовать взгляд и дарить хорошее настроение

Характеристики
Тип провода: Проволока
Тип ламп: светодиоды
Тип питания: Сеть 220V
Влагозащита: IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды: бахрома
Цвет ламп: теплый белый
Цвет провода: другой
Тип свечения: Постоянное свечение
Диммер: Нет
Соединяемая: Нет
Фигурная насадка: звездочки
Класс гирлянды: стандарт
Количество ламп: 50-90

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