Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м

15 оценок

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Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м

4.8
1 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Сияющие теплым светом снежинки - отличная возможность создать уютную атмосферу и наполнить дом тонкими нотками зимней прохлады. Светодиодная бахрома чудесно украсит ваш интерьер и поможет создать настроение приближающихся новогодних праздников. Украшение будет волшебно смотреться на окнах, в дверном проеме и даже на лестнице - на все воля вашей фантазии!

Характеристики:

Длина: 1.05 м + 50 см подводка.
Длина отростков: 15 см.
Количество ламп: 8 теплых белых LED с фигурными насадками - снежинками.
Расстояние между отростками: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 110 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды бахрома
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка снежинки
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.48 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0017 м3

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