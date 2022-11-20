Светодиодная гирлянда для дома Ледяные Шишки 3.8 м

14 оценок

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Светодиодная гирлянда для дома Ледяные Шишки 3.8 м

5
1 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Только взгляните на эту фигурную гирлянду. Хвойные дары словно окутаны невесомой пеленой белоснежного инея - такую удивительную картину не встретишь в живой природе. Зато у себя дома в канун Нового Года - запросто! Комнатная гирлянда Шишки легко поможет вам поверить, что зима - это время чудес и волшебных перевоплощений.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!

Характеристики:

Длина: 3.8 м + 3 м подводка.
Количество ламп: 20 теплых белых LED с фигурными насадками - шишками.
Размер шишки: 6 см.
Материал: пластик.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Материал Пластик
Цвет прозрачный
Тип Шишка / Желудь
Коллекция Снежный лед
Фигурки / Персонажи Фрукты / Ягоды / Грибы
Размер XS (до 6 см)
Набор Да
Класс стандарт
Тип крепления другой
Подсветка Да

Вес: 0.31 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.18 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0041 м3

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