Светодиодная гирлянда для дома Настроение Рождества 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ

13 оценок

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Светодиодная гирлянда для дома Настроение Рождества 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ

4.1
5 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Уютный бирюзовый домик, Санта с румяными щечками, Снеговичок в красном шарфе, пестрая карамелька и пряничный человечек - отличная компания для зимнего торжества, согласитесь! Своим очаровательным видом и мягким свечением декоративная гирлянда Настроение Рождества вызывает прилив радости и желание улыбнуться. Стеклянные фигурки, которые словно достали по случаю из старой коробки на чердаке, такие трогательные! Фигурная гирлянда будет замечательно смотреться в любой комнате и привнесет в атмосферу нотки новогоднего волшебства

Характеристики:

Длина: 9.5 м + 3 м подводка.
Количество ламп: 20 экстра теплых белых LED с фигурными насадками.
Материал игрушек: стекло.
Расстояние между лампочками: 50 см.
Тип провода: зеленый ПВХ.
Работает от сети 220V.
Работает в режиме постоянного свечения.
Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении

Материал Стекло
Цвет MIX
Тип Фигурка
Коллекция Merry Christmas
Фигурки / Персонажи Дед Мороз
Размер XS (до 6 см)

Вес: 0.7 кг
Длина упаковки: 0.34 м.
Ширина упаковки: 0.24 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0097 м3

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