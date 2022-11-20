Обвивающая елку декоративная гирлянда выглядит так, словно над деревцем только что кружила целая стайка Рождественских Ангелов, роняя вниз добрые пожелания и мягкие перышки. Кому-то украшение может показаться слишком оригинальным, но если вы любите неожиданные решения, романтический стиль и по-настоящему утонченный декор, эта гирлянда для интерьера вас покорит.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!
Характеристики:
Длина: 4.65 м + 3 м подводка.
Количество ламп: 40 теплых белых LED с фигурными насадками - шарики с перьями.
Расстояние между лампочками: 12 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0009 м3
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