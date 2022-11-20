Светодиодная гирлянда Fluffy Dream 4.65 м, 40 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная гирлянда Fluffy Dream 4.65 м, 40 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

4.3
2 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ
Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ
Следующий Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХ
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХ

Характеристики товара

Описание

Обвивающая елку декоративная гирлянда выглядит так, словно над деревцем только что кружила целая стайка Рождественских Ангелов, роняя вниз добрые пожелания и мягкие перышки. Кому-то украшение может показаться слишком оригинальным, но если вы любите неожиданные решения, романтический стиль и по-настоящему утонченный декор, эта гирлянда для интерьера вас покорит.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!

Характеристики:

Длина: 4.65 м + 3 м подводка.
Количество ламп: 40 теплых белых LED с фигурными насадками - шарики с перьями.
Расстояние между лампочками: 12 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0009 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло Кристи сиреневоеНастоящее фото товара Кресло Кристи сиреневое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло Кристи сиреневое

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло - качалка Кутюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
8

Кресло - качалка Кутюр

Кресло Ретро РТНастоящее фото товара Кресло Ретро РТ, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
12

Кресло Ретро РТ

Кресло Балатон 177Настоящее фото товара Кресло Балатон 177, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена
14

Кресло Балатон 177

Кресло ALEX, терракотовыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
6

Кресло ALEX, терракотовый

В наличии 59 шт.
Кресло Metta LK-12Настоящее фото товара Кресло Metta LK-12, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
9

Кресло Metta LK-12

Настоящее фото товара Кресло Trio Black TM, экокожа черный/ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
9

Кресло Trio Black TM, экокожа черный/ зеленый

Другие товары из раздела гирлянды

Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канатНастоящее фото товара Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канат, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
6

Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канат

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
5

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ

Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
12

Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХ

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые