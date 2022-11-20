Гирлянда Капельки необыкновенно красива и ни на что не похожа. Очень маленькие лампочки в виде капелек расположены на тонком, почти незаметном проводе и парят в воздухе словно мотыльки. Великолепная идея для декорирования интерьеров! Потрясающе смотрятся в вазах с декором или с фруктами, а еще их можно использовать для украшения причесок
Характеристики:
Длина: 5 м.
Тип провода: проволока медного цвета.
Светодиоды: 100 экстра теплых белых мини LED ламп.
Расстояние между лампочками: 5 см.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек, тип: 3*AA (в комплект не входят)
Тип провода Проволока
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп экстра теплый
Цвет провода другой
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка нет
Серия гирлянды Роса
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 100
Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.09 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0004 м3
Кресло Лаура
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Кресло ВЕРСАЛЬ 18
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