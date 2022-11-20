Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ

5 оценок

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Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ

4.7
1 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Разноцветные шарики гирлянды чуть подрагивают от ветерка, заливая все вокруг светом безопасных LED ламп, который матерчатые чехлы окрашивают во все цвета радуги. Малиновый, синий, зеленый! Как не поддаться праздничному настроению, когда на улице царит летний теплый вечер, над головами гостей горит гирлянда-фонарики, а столы ломятся от угощения? Остается праздновать и веселиться, радуясь встрече и яркому антуражу! А с приближением холодов гирлянду Kaemingk можно будет забрать в дом, отряхнуть пестрые чехлы от уличной пыли и украшать фонариками комнату под Новый год и Рождество

Характеристики:

Длина: 9.5 м + 5 м подводка, черный провод ПВХ.
Подсветка: 20 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - фонариками.
Размер фонарика: диаметр 7.5 см, высота 6.5 см.
Материал фонариков: текстиль.
Расстояние между фонариками: 50 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода черный
Длина, м 9
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.37 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.19 м.
Объем упаковки: 0.0029 м3

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