Одна нарядная деталь способна разом преобразить интерьер и освежить атмосферу на дачном участке. LED гирлянда - выбор утонченных и романтичных натур. Круглые белые плафоны выглядят очень невесомо и воздушно, что придает украшению изящный вид. Теплое сияние гирлянды для сада волшебно окутает загородное убранство и подарит вам праздничное настроение даже в будний день. Разместите ее на улице или в доме - оформленное с ее помощью пространство станет вашим персональным уголком уютной сказки
Характеристики:
Длина: 9.5 м + 5 м подводка, черный провод ПВХ.
Подсветка: 20 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - фонариками.
Цвет фонариков: белый.
Материал фонариков: текстиль.
Размер фонариков: 7*7*5 см.
Расстояние между лампами: 50 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода черный
Длина, м 9
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.42 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0029 м3
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