Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

11 оценок

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Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

4.6
2 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Гирлянда Фонарики Шанхай преобразит интерьер как городской квартиры, так и загородного участка, наполняя окружающее пространство уютом и создавая атмосферу праздника даже в будничные вечера. Белые, как будто невесомые, сияющие шарики смотрятся невероятно выразительно и воздушно. А когда с их помощью оформлены балкон или веранда, проведенное там время превращается в настоящее удовольствие и приносит радость

Характеристики:

Длина: 4.5 м + 10 м подводка.
Количество ламп: 10 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - фонариками.
Размер насадок: 7*7 см.
Расстояние между лампами: 50 см.
Материал плафона: текстиль.
Цвет фонариков: белый.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице.
Работает в режиме постоянного свечения

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка шарики
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.53 кг
Длина упаковки: 0.83 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0076 м3

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