Декоративная гирлянда Лампочки станет ярким дополнением убранства вашего дома. Пестрые лампы с мягким теплым свечением, изнутри декорированные бисером, принесут радостное настроение всем домочадцам. Ретро гирлянда будет эффектно смотреться в интерьере: поместите ее в детской или в гостиной, на подоконнике, полочке или в изголовье кровати - это световое украшение добавит нотки уюта и романтичности в любую обстановку
Характеристики:
Длина: 2.7 м + 1.5 м подводка.
Количество ламп: 10 шт.
Разноцветные плафоны, внутри каждого теплая белая LED.
Размер ламп: 9 см.
Расстояние между лампами: 30 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Мощность: 0.6 Вт.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп разноцветный
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.24 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0038 м3
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