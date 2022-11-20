Гирлянда для комнаты Марокканские Шарики оригинально дополнит интерьер вашего дома и добавит ему экзотические нотки. Сквозь аккуратные прорези на маленьких плафонах-шариках мягко пробиваются теплые огоньки, словно лучики жаркого марокканского солнца. Протяните светодиодную гирлянду вдоль стены, развесьте над окном, слегка небрежно разложите на столе или полочке - будет смотреться очень красиво и эффектно.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Светодиодные гирлянды отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды с фигурными насадками великолепно дополнят интерьер вашего дома
Характеристики:
Длина гирлянды: 3.8 м основной провод + 3 м подводка.
Количество ламп: 20 теплых белых LED с фигурными металлическими насадками.
Диаметр шариков: 4 см.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0031 м3
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