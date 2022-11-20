Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

15 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

4.7
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

В краю жаркого солнца, прозрачных озер и дивных цветов живет чудесное создание - розовый фламинго. Цвет его перьев подобен утренней заре, а каждое движение завораживает грациозностью. Веками люди считали эту птицу символом исполнения желаний, а теперь она приходит в ваш дом: декоративная гирлянда с изящными фигурками наполнит пространство теплым светом, который рождается там, где не бывает зимы

Характеристики:

Длина: 1.8 м + 50 см подводка.
Количество ламп: 10 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - фламинго.
Размер насадок: 10*3 см.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 80 часов (зависит от качества батареек).
Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении

Материал Пластик
Цвет розовый
Тип Фигурка
Фигурки / Персонажи Птички
Размер S (7-14 см)
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да

Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0026 м3

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