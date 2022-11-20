Гирлянда на батарейках Forest Friends - это оригинальное украшение для новогодней елки и интерьера. Красочные насадки в виде зверушек и теплый белый свет лампочек понравится и детям, и взрослым. Лучшим решением будет повесить эту декоративную гирлянду на праздничное дерево: совы, лисички, белочки и зайчики на пушистых ветках создадут атмосферу сказочного леса
Характеристики:
Длина: 1.8 м.
Количество ламп: 10 теплых белых LED с фигурными насадками.
Материал насадок: дерево.
Работает в режиме постоянного свечения.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Работает в режиме Таймер. После 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 60 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении
Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.43 м.
Высота упаковки: 0.96 м.
Объем упаковки: 0.0691 м3
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