Эта светодиодная гирлянда обязательно понравится любителям оригинального декора и почитателям стиля кантри. Миниатюрные лампочки и деревянные звездочки "нанизаны" на серебряную проволоку, переплетающуюся с джутовым шпагатом. Теплое сияние фонариков в сочетании с необычным декором смотрится очень уютно и приятно. Гирлянда рустик будет эффектно смотреться в интерьере дома: поместите ее в детской или в гостиной, на подоконнике, полочке или в изголовье кровати - это световое украшение добавит нотки тепла в любую обстановку
Характеристики:
Длина: 1.8 м.
Количество ламп: 20 теплых белых LED.
Расстояние между лампочками: 9 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: серебряная проволока.
Обмотка: джутовый шпагат с фигурными подвесками - деревянными звездочками.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Для использования в помещении
Материал Дерево
Цвет шоколадный / коричневый
Тип Звезда
Коллекция Шале в Альпах
Размер XS (до 6 см)
Набор Да
Класс стандарт
Подсветка Да
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0019 м3
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