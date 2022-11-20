Признание в любви, бесконечная благодарность, море искренней нежности - все заключено в одной корзинке красных роз. А если они к тому же излучают дивное теплое сияние, то обретают поистине чудесную силу. Светильник гирлянда в форме изысканных цветов - необыкновенно нежное интерьерное украшение, словно созданное не руками мастеров, а феей волшебного сада
Характеристики:
В комплекте: гирлянда, корзинка.
Длина: 2.1 м + 50 см подводка.
Количество ламп: 15 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - розочками.
Цвет роз: красный.
Размер розы: 3 см.
Расстояние между лампочками: 15 см.
Тип провода: красный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 80 часов (зависит от качества батареек).
Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении
Материал Пластик
Цвет красный / бордовый
Тип Цветок
Фигурки / Персонажи Цветы
Размер XS (до 6 см)
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да
Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3
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