Эта нежная и изящная гирлянда для дома будто создана из ледяных кристалликов, в которых застыли миниатюрные лампочки-светлячки. Прозрачный проводок, который змейкой вьется через них, напоминает сказочный заледенелый ручеек, а сам аксессуар кажется волшебным ожерельем из коллекции самой Снежной Королевы. На ветвях пушистой елочки или как часть новогодней композиции такая гирлянда будет выглядеть бесподобно!
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!
Характеристики:
Длина: 1.8 м + 30 см подводка.
Количество ламп: 26 теплых белых LED.
Расстояние между лампочками: 7 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 35 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Материал Пластик
Цвет прозрачный
Украшение елки Бусы
Вес: 0.11 кг
Объем упаковки: 0.0006 м3
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