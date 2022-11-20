Светодиодная гирлянда на батарейках Крылья Ангела 20 теплых белых LED ламп 2 м, прозрачный ПВХ

12 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Крылья Ангела 20 теплых белых LED ламп 2 м, прозрачный ПВХ

5
1 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Это удивительно нежное, похожее на утреннюю дымку световое украшение, станет изюминкой вашего праздничного декора. Название «Крылья Ангела» подходит аксессуару идеально. Крошечные плафоны декорированы натуральными белоснежными перьями. Когда они озаряются лучами мини-огоньков, взгляду открывается потрясающая картина – десятки небесных посланников спустились с облаков, чтобы подарить вам счастье и наслаждение каждым моментом любимого праздника!

Характеристики:

Длина: 1.5 м.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Количество ламп - шариков: 10 тёплых белых мини LED.
Расстояние между лампочками: 15 см.
Размер шариков: 4 см.
Работает от батареек: 2 шт, тип AA (в комплект не входят).
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Для использования в помещении

Материал Пластик
Цвет белый
Тип Гирлянда
Коллекция Рождество
Фигурки / Персонажи Ангел
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да

Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3

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