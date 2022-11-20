Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 м

11 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 м

4.4
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Интерьерная гирлянда с плафонами в виде разноцветных воздушных шариков отлично подойдет для декорирования торжественного пространства по особым случаям, будь то Новый Год, день рождения или детский праздник. Поверхность фигурных насадок густо усыпана блестками - они будут весело сверкать даже при свете дня! А вечером гирлянда шарики мягко засияет, красиво играя бликами на пестрых плафонах и создавая радостное настроение.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!

Характеристики:

Длина: 1.8 м + 30 см подводка.
Количество ламп: 10 теплых белых LED с фигурными насадками - шариками.
Размер шарика: 8*5 см.
Материал шариков: пластик.
Цвет шариков: 4 белых, 3 розовых, 3 фиолетовых.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 48-72 часа (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка фигурки
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0024 м3

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