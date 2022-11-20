Гирлянда Kaemingk добавит вашему интерьеру легкие романтические нотки. Очаровательные насадки-птицы светло-розового цвета отлично сочетаются с холодными огоньками. Вы можете разместить новогоднюю гирлянду на батарейках в любом удобном месте: на нарядной елке, в декоративном букете, прозрачной вазе, у изголовья кровати. Хоровод птичек, словно застывших в полете с распахнутыми крылышками, будет смотреться очень изящно и нежно, где бы он ни расположился!
Электрогирлянды - универсальный световой декор, который позволит быстро и эффектно преобразить помещение. Огромная палитра дизайнов, форм лампочек, оттенков и режимов свечения позволит выбрать украшение, идеально подходящее к вашему интерьеру и настроению. Повесьте гирлянду на елку, декорируйте комнату, используйте как часть праздничной композиции, и ее огоньки подарят вам ощущение уюта и гармонии
Характеристики:
Длина: 1.4 м + 30 см подводка.
Количество ламп: 8 холодных белых LED с фигурными насадками - птичками.
Размер птичек: 5*5*4 см.
Материал птичек: акрил.
Работает в режиме постоянного свечения.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 48 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении
Материал Акрил
Цвет розовый
Тип Фигурка
Коллекция Pink Forest
Фигурки / Персонажи Птички
Размер XS (до 6 см)
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да
Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0008 м3
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