Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ

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Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ

5
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Интерьерная гирлянда с белыми розами добавит пространству нежности и романтизма. Белый теплый свет лампочек подчеркивает каждый лепесток, создавая эффект только что распустившегося цветка. Гирлянда для декора украсит окно, зеркало, стену, шторы и любой другой элемент вашего интерьера

Характеристики:

Длина: 1.75 м.
Количество ламп: 8 теплых белых LED с фигурными насадками - розочками.
Размер насадки: 8*8*6 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Расстояние между лампочками: 25 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Длина провода от блока с батарейками: 50 см.
Работает в режиме Таймер. После 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 80 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении

Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0021 м3

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