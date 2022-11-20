Есть украшения, которые очаровывают с первого взгляда. К таким относится фигурная гирлянда с декором из дерева. Резные элементы в виде маленьких сердечек в сочетании с теплыми белыми огоньками подойдут к любому стилю декорирования, они будут гармонично вливаться в общую атмосферу и радовать взгляд. В современном минималистичном или лофт интерьере гирлянда сердечки также займет достойное место среди лаконичных элементов обстановки
Характеристики:
Длина: 1.2 м + 10 см подводка.
Количество ламп: 20 теплых белых LED, декор - сердечки.
Материал сердечек: дерево.
Расстояние между лампочками: 6 см.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режиме постоянного свечения.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 40 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении
Материал Дерево
Цвет кремовый
Тип Сердце
Коллекция Скандинавская
Размер XS (до 6 см)
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да
Вес: 0.09 кг
Объем упаковки: 0.0005 м3
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