Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

8 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

4.7
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Декоративная гирлянда Шарики Brillantes - стильный вариант украшения пространства и создания романтичной иллюминации. Насадки на лампочки сделаны в виде белых шаров с маленькими чешуйками, которые при работе лампочек начинают мерцать словно драгоценные камни. Такая светодиодная гирлянда на батарейках послужит эффектным декором для интерьера любых стилей

Характеристики:

Длина: 1.35 м.
Количество ламп: 10 теплых белых LED с фигурными насадками - шариками.
Диаметр шарика: 4 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Расстояние между лампочками: 15 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Работает в режиме Таймер. После 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 80 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка шарики
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.18 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0018 м3

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