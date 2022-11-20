Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м

8 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м

4.3
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Гирлянда на батарейках с пушистыми разноцветными помпончиками чудесно подойдет для декорирования детской и гостиной. Мягкие пестрые шарики словно "обнимают" сказочных светлячков, излучающих теплое сияние. Декоративная гирлянда поможет создать радостную и праздничную атмосферу!
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Она отличается ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Светодиодные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома и создадут праздничное настроение!

Характеристики:

Длина: 1.8 м + 30 см подводка.
Количество ламп: 10 теплых белых LED с фигурными насадками - помпончиками.
Размер помпонов: 5 см.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка фигурки
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.15 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0024 м3

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