Светодиодная гирлянда на батарейках Снегопад 1.9 м

13 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Снегопад 1.9 м

4.4
1 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Сложно представить себе более зимнее украшение! Днем декоративная гирлянда будет создавать иллюзию снегопада, осыпающегося среди еловых лап, а с приходом сумерек украсит вашу елку яркими огоньками, затаившихся на серебряном проводе.
Электрогирлянды - универсальный световой декор, который позволит быстро и эффектно преобразить помещение. Огромная палитра дизайнов, форм лампочек, оттенков и режимов свечения позволит выбрать украшение, идеально подходящее к вашему интерьеру и настроению. Повесьте гирлянду на елку, декорируйте комнату, используйте как часть праздничной композиции, и ее огоньки подарят вам ощущение уюта и гармонии

Характеристики:

Длина: 1.9 м.
Количество ламп: 20 холодных белых LED.
Расстояние между лампочками: 10 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: серебряная проволока.
Длина провода до батареечного блока: 30 см, прозрачный ПВХ.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Для использования в помещении

Материал Текстиль
Цвет белый
Тип Гирлянда
Коллекция Снежный лед
Аксессуары для украшения елки Искусственный снег
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да

Вес: 0.15 кг
Длина упаковки: 0.18 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.0016 м3

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